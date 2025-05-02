بن سبعيني على رادار أولمبيك مرسيليا

يتابع أولمبيك مرسيليا، الوصيف الحالي للرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم، عن كثب، المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، المرتبط بعقد مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني إلى غاية سنة 2027، حسبما شبكة “سكاي سبور ألمانيا”.

الظهير الأيسر الجزائري القادر على اللعب أيضا في وسط الدفاع، يحظى باهتمام نادي مرسيليا، تحسبا لمرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبالرغم من أنه ليس هناك أي اتصال رسمي مع النادي الألماني، لكن الاهتمام قائم حسب عدة مصادر في فرنسا وألمانيا.

بن سبعيني بدأ مشواره الاحترافي في نادي ران الفرنسي، ثم انتقل بعد ذلك لنادي بوروسيا موشنقلادباخ الألماني قبل أن يحط الرحال بدورتموند، سنة 2023 بعقد يمتد لأربعة مواسم.

و كان الدولي الجزائري قد غاب عن نهاية الموسم الماضي بداعي الإصابة، مفوتا على نفسه فرصة خوض نهائي رابطة الأبطال الأوروبية الذي خسره أمام ريال مدريد(0-2) بملعب ويمبلي بلندن.

وكان أولمبيك مرسيليا قد دعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الأخير بلاعبين دوليين جزائريين ويتعلق الأمر بكل من أمين غويري وإسماعيل بناصر، وهو يتطلع لاستقدام بن سبعيني (30 سنة)، وهي ورقة إضافية ونوعية لدفاعه. وبحسب سكاي سبور، “فإن الملف ما زال في مرحلة الملاحظة، وقد تتسارع الأحداث مع اقتراب مرحلة الانتقالات الصيفية”.