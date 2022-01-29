بن سبعيني على رادار “بايرن ليفركوسن”

كشفت صحيفة “بيلد ” الألمانية أن نادي “ليفركوسن”، يرغب في تدعيم صفوفه بالمدافع الدولي الجزائري لنادي “بوريسيسا مونشغلادباخ” رامي بن سبعيني. وهذا قبل أقل من 24 ساعة عن غلق سوق التنقلات الشتوية.

وبحسب وصف الصحيفة المتخصصة في الشأن الكروي، فإن مسؤولي “ليفركوسن” يتابعون باهتمام المدافع الأنيق للخضر، الذي يرونه الأفضل من أجل تغطية الرواق اليسر وتعويض ميتشال بايكر الذي ينتظر أن يغادر النادي الألماني للالتحاق بتشكيلة نيوكاسل الإنجليزي.

وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه عديد الأندية باللاعب الجزائري، فإن إدارة نادي مانشغلادباخ لن تتخلى بسهولة عن مدافعها، الذي أضحى قطعة أساسية في تشكيلة الفريق. وهذا منذ التحاقه سنة 2019 قادما إليه من ريمس الفرنسي، مقابل ثمانية ملايين يويرو، علما وأن بن سبعيني لا يزال مرتبطا بنادي مونشغلادباخ بعقد إلى غاية موسم 2023.