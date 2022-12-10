بن سبعيني على وشك إبرام صفقة الانتقال إلى هذا النادي

بدأت ملامح تغيير الوجهة تلوح في الأفق، بِالنسبة للاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

ويرتبط المدافع بن سبعيني (27 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وتتفاوض إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني هذه الأيّام مع نظيرتها من بوروسيا مونشنغلادباخ، لِانتداب الدولي الجزائري في الصيف المقبل.

وقطعت المفاوضات شوطا كبيرا نحو إبرام الصفقة، يقول الإعلامي مارلون إرلباتشر الذي ينتسب إلى شبكة القنوات التلفزيونية الرياضية الألمانية “سكاي سبورتس”، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشرها، السبت.

وسبق لِفريق بوروسيا دورتموند الألماني أن ضمّ في صفوفه لاعبا دوليا جزائريا، ما بين 2001 و2005، والأمر يتعلّق بِالمدافع أحمد رضا مادوني.