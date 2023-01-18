بن سبعيني في مفكرة أتلتيكو مدريد

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد يفكر في ضم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، الأربعاء، أن أتلتيكو مدريد يفكر في ضم الدولي الجزائري بن سبعيني، الذي ينتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ، في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الإسباني يتابع بن سبعيني،الذي يلعب بشكل أساسي مع فريقه.

وأضافت “آس” أن بن سبعيني، الذي خاض 14 مباراة في البوندسليغا سجل خلالها 5 أهداف ، جذب اهتمام كبار القارة الأوروبية.

وقالت الصحيفة أيضا، أن أتلتيكو مدريد يمتلك على الجهة اليسرى رينيلدو الذي انخفض مستواه هذا الموسم، وماريو إرموسو الذي قد يغادر إذا تلقى النادي عرضا مناسبا.