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رياضة
قبل التعاقد مع لوكاس ديني

بن سبعيني كان الخيار الأول لباريس سان جيرمان

ع.ع
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بن سبعيني كان الخيار الأول لباريس سان جيرمان

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، نقلاً عن موقع “PSG Inside Actus”، أن المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني كان الهدف الرئيسي للمستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، لتعزيز الجبهة اليسرى وتوفير بديل قوي للبرتغالي نونو مينديز، قبل التحول نحو الفرنسي لوكاس ديني.

وكان بطل أوروبا قد حسم صفقة ديني (33 عاماً) قادماً من أستون فيلا مقابل نحو 10 ملايين يورو بعقد يمتد لثلاثة أعوام، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات للتعاقد مع صخرة دفاع بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان كامبوس يفضل التعاقد مع بن سبعيني (31 عاماً) بفضل خبرته الكبيرة وخياراته التكتيكية المتنوعة، حيث يجيد اللعب كظهير أيسر ومدافع محوري، وهي الخصائص التي أظهرها أيضاً خلال مشاركته مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026.

غير أن الصفقة اصطدمت بعدة عقبات؛ أبرزها تمسك بوروسيا دورتموند بدمات لاعبه، إلى جانب راتبه المرتفع، فضلاً عن عدم تحمس بن سبعيني لفكرة الجلوس على دكة البدلاء كخيار ثاني، مما دفع إدارة النادي الباريسي لتغيير بوصلتها سريعاً نحو لوكاس ديني وإتمام الصفقة.

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