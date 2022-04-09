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رياضة

بن سبعيني لم يلعب لِهذا السبب

علي بهلولي
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بن سبعيني لم يلعب لِهذا السبب

غاب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بعد ظهيرة السبت، عن مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والمضيف نادي غرويثر فورث.

وتُجرى المباراة عند كتابة هذه الأسطر، وتعرف تقدّم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِثنائية نظيفة، لِحساب الجولة الـ 29 من عمر بطولة ألمانيا.

ويشكو المدافع بن سبعيني إصابة على مستوى الفخذ، كما ذكرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في بيان لها. غير أنها لم تُوضّخ إن كانت إصابة الدولي الجزائري خطيرة أو العكس، ومدّة العلاج والابتعاد عن المنافسات الرّسمية.

وكان رامي بن سبعيني قد خاض كامل أطوار مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والزائر نادي ماينز، مساء الأحد الماضي. لِحساب منافسة “البوندسليغا”.

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