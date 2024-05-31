بن سبعيني لن يشارك اليوم في نهائي رابطة الأبطال أمام ريال مدريد

مدربه لم يضعه في قائمة اللاعبين المعنيين بالمقابلة بسبب الإصابة

كشف مدرب نادي بوريسيا دورتموند الألماني عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية،أمام نادي ريال مدريد و المقرر السبت بداية من الساعة الثامنة مساء بملعب وامبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن،و التي سيغيب عنها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

لن يكون الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رسميًا في قائمة فريقه بوروسيا دورتموند الخاصة بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا،حسب القائمة التي أعلن عنها

مدرب الفريق تيرزيتش المعنية بالمواجهة بسبب عدم شفائه من الإصابة التي تعرض لها شهر مارس المنصرم في المباراة الودية أمام المنتخب البوليفي،حيث غادر أرض الملعب بعد مرور 19 دقيقة فقط عقب تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وبرغم محاولات رامي بن سبعيني العلاج من الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب الجزائري شهر مارس الماضي و اللحاق بالمباراة النهائية التي تعتبر هامة في مشوار أي لاعب إلا أنه لم يتمكن من ذلك،و سيتابع المباراة من على المدرجات.

و سيغيب أيضا إبن مدينة قسنطينة عن صفوف “محاربي الصحراء” تحسبا للمنعرج الهام في تصفيات كأس العالم 2026، أمام كل من غينيا يوم 6 جوان، و المواجهة الثانية في أوغندا أمام المنتخب المحلي، لحساب الجولة الثالثة، والرابعة من تصفيات المونديال،وهي ضربة موجعة للمدرب بيتكوفيتش، خاصة أن الأخير أبدى عدم رضاه عن المردود الدفاعي للمنتخب خلال تربص شهر مارس حيث تلقى رفقاء براهيمي أهداف كاملة.

ويعتبر رامي بن سبعيني ثالث لاعب جزائري يبلغ المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية، بعد كل من رابح ماجر النجم السابق لنادي بورتو البرتغالي، وأيضًا رياض محرز لاعب الأهلي السعودي .

وكان رابح ماجر أول لاعب جزائري وعربي ينال شرف التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 1987 مع بورتو، في النهائي الذي حسمه النادي البرتغالي بنتيجة (2-1) ضد بايرن ميونخ الألماني، والذي شهد تسجيل نجم الجزائر هدفًا تاريخيًا بكعب القدم، لتصبح الحركة مسجلة باسمه..

أما رياض محرز فقد خاض نهائيين مع “السيتيسنز”، الأول عام 2021 والذي خسره أمام تشيلسي بنتيجة (1-0)، فيما بلغ مجددًا نهائي دوري أبطال أوروبا وتوّج باللقب العام الماضي 2023، على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (1-0).