بن سبعيني ما بين خيار الاستقرار بألمانيا أو الوجهة الإيطالية

غلادباخ عرض عليه رسميا البقاء فيما أبدى جوفنتوس وانتر نيتهما لخطفه

سيكون المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، على موعد مع اتخاذ قرارات جديدة بشأن مستقبله الاحترافي، ما بين خيار الاستقرار في البوندسليغا من خلال الاستمرار بفريقه الألماني بوروسيا مانشغلادباخ الذي أبدى رسميا نيته في تمديد عقده لفترة جديدة، أو تغيير الأجواء بحثا عن تجربة جديدة في ظل العروض التي تتهاطل عليه من فرق كبيرة من البطولة الايطالية ترغب في الاستفادة من خدماته بداية من الميركاتو الشتوي.

ووضع نادي بوروسيا مانشغلادباخ الألماني الكرة في ملعب رامي بن سبعيني لاتخاذ قراره الأخير بخصوص تجديد عقده مع الفريق، على حد قول مديره الرياضي رولاند فيركوس، هذا الأخير أكد بطريقة مباشرة نية النادي في الاحتفاظ بمدافع الخضر في صفوفه.

وقال في تصريحات للصحافة المحلية “عرضنا على بن سبعيني تجديد عقده ووضحنا له أهدافنا، الكرة الآن في ميدانه والقرار الأخير يرجع له”.

والمعلوم، أن عقد رامي بن سبعيني مع نادي بوروسيا مانشغلادباخ سينتهي بنهاية الموسم الجاري في جوان 2023، كما يحق له اختيار وجهته المقبلة بكل حرية بعد انتهاء نافذة الانتقالات الشتوية في شهر جانفي من دون قيود من فريقه الحالي.

بالمقابل، تنافس أندية إيطالية كبيرة غلادباخ على التعاقد مع لاعبها رامي بن سبعيني، منها فريق السيدة العجوز جوفنتوس، الذي يبحث عن تدعيم صفوفه لإعادة أمجاده بعد أن تراجع مستواه خلال الموسمين المنصرمين وفقد سيطرته على الدوري الإيطالي الذي كان يهيمن عليه لسنوات طويلة. كما إن اسم بن سبعيني مطروح وبقوة على نادي انتر ميلانو العريق الذي يسعى هو الآخر لإبرام صفقات نوعية من أجل بناء تشكيلة قوية قادرة على التنافس على الألقاب المحلية والأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن بن سبعيني التحق بالدوري الألماني في صيف 2019 قادما من نادي رين الفرنسي عقب تألقه في الليغ1 وتتويجه بكأس فرنسا.