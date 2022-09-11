بن سبعيني مرشح للالتحاق بباريس سان جرمان بداية من الميركاتو الشتوي

مسؤول الاستقدامات في الـ"بي أس جي" يمنح له الأولوية

رشحت مصادر إعلامية فرنسية انتقال المدافع الدولي الجزائري في صفوف نادي بوريسيا مانشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، إلى نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وأفاد الموقع الإلكتروني الرياضي الفرنسي “7 سور 7″، بأن المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان، البرتغالي، لويس كامبوس، الذي خلف البرازيلي ليوناردو الصيف الماضي، وجّه سهامه صوب لاعب بوروسيا مانشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، لاستقدامه في الميركاتو الشتوي. وهذا، تلبية لطلب المدرب كريستوف غالتيي الذي يبحث عن تعزيز محور دفاع تشكيلته بمدافع جديد .

وأوضح ذات المصدر، أن بن سبعيني يعد المرشح الأبرز للالتحاق ببطل فرنسا بداية من شهر جانفي القادم، لعدة عوامل أهمها الشق المالي اعتبارا أن المدافع الأسبق لنادي بارادو لن يكلف أموالا كبيرة لباريس سان جرمان، ما دام عقده مع بوريسيا مانشنغلادباخ سينتهي مع نهاية الموسم الجاري وبالتالي سيتحصل على تسهيلات من الفريق الألماني لمغادرة الفريق في الشتاء القادم.

أضف إلى ذلك، المستوى الفني الكبير لمدافع الخضر الذي يتميز بتعدد المناصب، وهو يستطيع اللعب بثلاثة مراكز كقلب دفاع وظهير أيسر وحتى في وسط الدفاع، وهي الخاصية التي تجعله يتميز على بقية المدافعين الموجودين في القائمة القصيرة للبرتغالي لويس كامبوس.