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رياضة

بن سبعيني مهدد بعقوبة شديدة

عمر سلامي
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بن سبعيني مهدد بعقوبة شديدة
ح.م
الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه رامي بن سبعيني

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا، ضد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بعد طرده في مباراة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ.

وقالت شبكة سكاي سبور أن رامي بن سبعيني مهدد بعقوبة قاسية من طرف الإتحاد الألماني، بسبب إهانته لحكم مباراة ناديه مونشنغلادباخ أمام فرايبورغ.

وأضافت الشبكة أن لجنة الرقابة بالإتحاد الألماني لكرة القدم، تحقق في الحادثة.

ونال بن سبعيني بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 87 من المباراة التي لعبت السبت، قبل أن يوجه له الحكم بطاقة ثانية بسبب الاحتجاج ويطرد.

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