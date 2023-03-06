بن سبعيني مهدد بعقوبة شديدة
فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقا، ضد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بعد طرده في مباراة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ.
وقالت شبكة سكاي سبور أن رامي بن سبعيني مهدد بعقوبة قاسية من طرف الإتحاد الألماني، بسبب إهانته لحكم مباراة ناديه مونشنغلادباخ أمام فرايبورغ.
Ramy Bensebaini droht für seine angebliche Schiedsrichter-Beleidigung während des Spiels am Samstag gegen Freiburg massiver Ärger vom DFB. Der Kontrollausschuss des Verbands wird “den Vorgang untersuchen”, teilte der DFB dem SID mit.#skybuli #bensebaini pic.twitter.com/jlqD42igrm
— Sky Sport (@SkySportDE) March 5, 2023
وأضافت الشبكة أن لجنة الرقابة بالإتحاد الألماني لكرة القدم، تحقق في الحادثة.
ونال بن سبعيني بطاقة صفراء في الدقيقة الـ 87 من المباراة التي لعبت السبت، قبل أن يوجه له الحكم بطاقة ثانية بسبب الاحتجاج ويطرد.