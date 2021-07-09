بن سبعيني وبن ناصر مرشحان لمزاملة رونالدو في “اليوفي”

نادي جوفنتوس الإيطالي مهتم بهما

أوضحت تقارير إعلامية، أن نادي جوفنتوس الإيطالي، يرغب في ضم لاعبين من المنتخب الوطني الجزائري خلال الصيف الحالي، لتغطية النقائص واستهداف التتويج بالدوري الإيطالي ورابطة الأبطال الموسم القادم.

وكانت أسهم لاعبي المنتخب الوطني قد ارتفعت، منذ التتويج بكأس إفريقيا 2019 ومواصلة سلسلة “اللاهزيمة” منذ قرابة العامين تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، ما جعل الفرق الكبيرة في “القارة العجوز” تحول أنظارها باتجاههم.

وحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” إلإيطالي، فإن الظهير الأيسر لنادي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، يثير اهتمام الطاقم الإداري والفني لنادي جوفنتوس، نظرا للتطور الرهيب في مستواه والذي يرتفع من موسم لآخر منذ بداية مشواره الاحترافي في أوروبا، وهذا بعد طلب خدماته رسميا من قبل مدرب روما الإيطالي جوزي مورينيو.

وباشر بن سبعيني الجمعة، تحضيراته للموسم الجديد رفقة فريقه الألماني بوريسيا موشنغلادباخ، غير أنه ولحد الآن لم يحسم مستقبله سواء بالبلقاء في هذا النادي أو الرحيل عنه.

وحسب تقارير إعلامية ألمانية، فإن إدارة “موشنغلادباخ” لن تتخلى عن الدولي الجزائري بسهولة، وتشترط ضرورة الحصول على 20 مليون يورو مقابل إخلاء سبيله.

وإضافة إلى بن سبعيني، أشار ذات المصدر إلى أن “اليوفي” مهتم كثيرا بمتوسط ميدان ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر، حيث وضع النادي الإيطالي أعينه على بن ناصر كبديل لصفقة لوكاتيلي، بعد رفض إدارة ساسولو العرض الأخير المقدم لضم هذا اللاعب والمقدر بـ40 مليون يورو.

وتقدر القيمة السوقية للاعب بـ40 مليون يورو، لكن إدارة “البيانكونيري” ستضع الويلزي آرون رامسي في الصفقة لتخفيض قيمتها، لكن الأمر سيتوقف على موافقة ميلان. يذكر أن بن ناصر لعب الموسم الماضي مع ميلان 30 مباراة في كل البطولات بسبب الإصابات، صنع فيها 5 أهداف ولم يسجل أي هدف.