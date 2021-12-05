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رياضة

بن سبعيني وزملاؤه يُسجّلون أسوأ نتيجة في تاريخ “البوندسليغا”

علي بهلولي
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بن سبعيني وزملاؤه يُسجّلون أسوأ نتيجة في تاريخ “البوندسليغا”

سجّل فريق بوروسيا مونشنغلادباخ مساء الأحد، أسوأ نتيجة في تاريخ بطولة القسم الأوّل الألماني لِكرة القدم.

وخسر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِسداسية نظيفة أمام الزائر نادي فرايبورغ، لِحساب الجولة الـ 14 من عمر منافسة “البوندسليغا”.

واللافت أن شباك فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تلقت 6 أهداف، في ظرف 37 دقيقة فقط من عمر الشوط الأوّل (د2 و5 و12 و19 و25 و37)!

ولم يسبق في تاريخ بطولة حظيرة النخبة الألمانية لِكرة القدم، أن تلقت شباك فريق ما 6 أهداف في الشوط الأوّل، وفي مباراة خاضها داخل القواعد. استنادا إلى إحصائيات الموقع العالمي المُختصّ في هذا الشأن “أوبتا”.

وشارك المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أساسيا في صفوف فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، وخاض كامل أطوار مواجهة الضيف نادي فرايبورغ.

وبات فريق فرايبورغ بعد هذا الانتصار التاريخي، يجمع 25 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الرّتبة الـ 13 بِرصيد 18 نقطة.

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