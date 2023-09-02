بن سبعيني وشعيبي يرفعان من قيمة تواجد الجزائريين في ألمانيا

بين منافستي رابطة الأبطال وأوروبا ليغ

انتقال الشاب فارس شعيبي، وهو في ربيعه العشرين إلى ألمانيا، وتقمصه ألوان فريق فرانكفورت العريق، الذي تأسس سنة 1899، مكسب كبير للكرة الجزائرية وللمنتخب الوطني، الذي صار يضم لاعبين اثنين، في ألمانيا، ينشطان مع فريقين محترمين، أحدهما سيلعب برفقة رامي بن سبعيني منافسة رابطة أبطال أوربا، بعد احتلال ناديه الموسم الماضي المركز الثاني..

والآخر سينشط في منافسة أوروبا ليغ بعد أن احتل فريقه المركز السابع خلال الموسم الماضي، وكلاهما يحتلان حاليا بعد مرور جولتين عن بداية البوندسليغا المركز السادس من تعادل وفوز بأربع نقاط، وسبق لفرانكفورت الفوز بالدوري الألماني، مرة واحد، وبالكأس في خمس مناسبات، كما توجت بأوروبا ليغ مرتين، بصفتها القديمة كأس الاتحاد الأوروبي، ورسمتها الموسم الحالي، ضمن أهدافها، خاصة أن التتويج بأوروبا ليغ، يضمن لصاحبه اللعب أوتوماتيكيا في منافسة رابطة أبطال أوربا.

سيجد شعيبي بطولة أقوى من الدوري الفرنسي، وظروفا مساعدة للعب من حيث الإمكانيات وأيضا قيمة اللاعبين الناشطين هناك، حيث يتسع ملعب فرانكفورت لـ 58 ألف متفرج، ويدربه الألماني توك مولر، الذي سبق له أن درّب في هولندا وبلجيكا، كما أن الفريق يضم لاعبين معروفين، من بينهم هداف نهائي مونديال البرازيل في شباك الأرجنتين، الدولي الألماني غوتزيه، صاحب الهدف التاريخي في الكرة الألمانية، وفي نفس الوقت، لن يشعر بالغربة في وجود الفرنسيين الأسمرين دينا إيبامبي وكولو مواني والدولي التونسي إلياس السخيري، والدولي المصري عمر مرموش، وجميعهم أساسيون في فريق فرانكفورت الذي سيقاتل من أجل مرتبة ضمن رباعي المقدمة.

وصل فارس شعيبي وباشر عمله مع فريقه الجديد فرانكفورت، وهو منتش بنقاطه التي سجلها الموسم الماضي مع فريق تولوز، بلعبه 2344 دقيقة، وهو معدل مشجع جدا، للاعب دخل في موضوع الاحتراف مباشرة، وتمكن من تسجيل خماسية وتقديم ثماني تمريرات حاسمة، بالرغم من أنه لاعب وسط ولا ينفذ ركلات الجزاء والضربات الحرة، وسيكون الموسم القادم مفيدا جدا لفارس شعيبي، الذي سيلعب منافسة أوروبا ليغ مع فرانكفورت.

لن يجد شعيبي في ألمانيا من الجزائريين سوى المدافع رامي بن سبعيني، الذي رفع من جودته بالانضمام إلى بوريسيا دورتموند، وسبق للعديد من الجزائريين اللعب في ألمانيا ومنهم عنتر يحيى وكريم مطمور وكريم زياني وعمري الشاذلي ونبيل بن طالب وإسحاق بلفوضيل، وانتهاء برامي بن سبعيني وفارس شعيبي، على أمل مشاهدة نجم جزائري بألوان النادي البافاري، وإذا نظرنا إلى ما يقدمه حاليا رامي بن سبعيني وسن اللاعب شعيبي، فإن تحقيق الأمل، يبدو قريبا جدا.

اللعب في الدوري الألماني مهم جدا، وهو يختلف جملة وتفصيلا عن الدوري الفرنسي، حيث يتعلم اللاعبون في هذا الدوري الصرامة، ويتعلمون احترام الرسوم التكتيكية، كما أنه سيلعب بنفسية قوية تجعل كل لاعب يدخل المباراة من أجل الفوز ولا ييأس حتى ولو كان الفريق خاسرا بنتيجة ثقيلة، باللعب إلى غاية صافرة الحكم، كما تضمن مباريات البوندسليغا الحضور الجماهيري الكامل، فلا يوجد مقعد شاغر في أي ملعب بالرغم من أن الدوري الألماني يفتقر إلى لاعبين كبار، مع استثناءات يسجلها في الغالب بيارن ميونيخ، الذي ضم هذا الموسم الدولي الإنجليزي هاري كين.