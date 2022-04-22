بن سبعيني وعطال ضمن أحسن المدافعين الهدافين في أوروبا

القائمة ضمت 23 مدافعا من مختلف البطولات

اختير الدوليان الجزائريان، رامي بن سبعيني ويوسف عطال، المحترفان على التوالي في صفوف نادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني ونيس الفرنسي، ضمن قائمة أحسن المدافعين الهدافين في كبرى الدوريات الأوربية، خلال الخمس سنوات الأخيرة، حسب ما نشره موقع “سكاي سبورت 24” الإيطالي.

وتضمن التقرير، الذي نشره الموقع الإيطالي المتخصص، تقديم معطيات بالأرقام عن أهم انجازات المدافعين الذين برزوا في العديد من الأندية في الهجوم بتسجيلهم أهداف كثيرة.

واحتل الظهير الأيسر الجزائري، رامي بن سبعيني، المركز التاسع كأحسن مدافع هداف في أوروبا، وهذا بفضل تألقه مع ناديه الألماني بوريسيا مونشغلادباخ، إلى درجة أصبح أحد هدافي الفريق برصيد 12 هدفا لحد الآن.

إلى جانب بن سبعيني ضمت القائمة مدافع الخضر في نادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، الذي جاء في المرتبة الـ17، وهذا بفضل الـ10 أهداف التي سجلها في البطولة الفرنسية والتي جعلت منه أحد أبرز المدافعين الهدافين في الدوري الفرنسي، بالرغم من لعنة الإصابات التي تلاحقه والتي حرمته من التوهج كما ينبغي ومنعته من اللعب بانتظام في صفوف فريقه نيس.

وعرفت ذات القائمة احتلال الدولي المغربي، أشرف حكيمي المركز الخامس، كأحد أبرز المدافعين الهدافين، سواء مع فريقه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي أم الأندية الأخرى التي لعب لها، وهذا من خلال جمعه 17 هدفا مع كل من بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

واحتل الألماني روبن غوسينس، صدارة الترتيب بعدما سجل 25 هدفاً معظمها مع فريقه أتالانتا الإيطالي، قبل الانتقال في الميركاتو الشتوي الأخير إلى نادي إنتر ميلان.

من جهته، احتل الإسباني سيرجيو راموس المركز الثاني بـ20 هدفا في ذات التصنيف وهذا رغم ابتعاده عن الملاعب منذ الموسم الماضي، وانتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. في نفس السياق يحتل الفرنسي ثيو هيرنانديز المركز الثالث بـ 18 هدفاً رفقة البرتغالي رافائيل غيريرو.