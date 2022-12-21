بن سبعيني يبتعد عن المنافسات الرّسمية لِفترة تقترب من الشهرَين

تدوم فترة ابتعاد اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن المنافسات الرّسمية، شهرا ونصف الشهر.

ويُشير تاريخ الـ 11 من نوفمبر الماضي إلى موعد آخر مباراة رسمية على مستوى الأندية للمدافع بن سبعيني، لمّا شارك أساسيا في صفوف فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة الضيف بوروسيا دورتموند، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر مسابقة البطولة الألمانية.

ولن يعود الدولي الجزائري إلى المنافسات الرّسمية حتّى يحين موعد الـ 22 من جانفي المقبل، لمّا يتبارى فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ مع الزائر نادي بايرن ليفركوزن، بِرسم الجولة الـ 16 من عمر “البوندسليغا”.

ولجأ اتحاد الكرة الألماني إلى هذه البرمجة، بِسبب مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بِقطر.

ويوجد سبب آخر، فحواه أن الكرة الألمانية هي الوحيدة التي تتوقّف عجلتها عن الدوران مُؤقّتا عند نهاية السنة (منتصف أو أواخر ديسمبر مثلا)، وتستأنف النشاط بعد فترة تتجاوز الشهر بِقليل، وذلك بِسبب رداءة الأحوال الجوّية.

وتسمح فترة الرّاحة المُشار إليها أعلاه، في انتداب لاعبين جدد ومعالجة الإصابات ومراجعة الحسابات التكتيكية وخوض مقابلات تحضيرية، وأمور أخرى. عكس ما هو معمول به في البطولات الأربع الأخرى الكبرى: إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا. كما أن جدول “البوندسليغا” يتضمّن 18 ناديا وليس 20 فريقا مثلما يُعمل به في “البريمرليغ” و”اللّيغا” و”الكالتشيو” و”اللّيغ 1″. الأمر الذي يسمح بِربح أربع جولات، المُرادف لِراحة مدّتها شهرا كاملا.