بن سبعيني يتألق أمام ميلان

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أداء في المستوى خلال مباراة فريق بوروسيا دورتموند ونادي ميلان لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وشارك بن سبعيني أساسيا، في مباراة ميلان التي انتهت على نتيجة التعادل السلبي، ونال الدولي الجزائري أعلى تنقيط في تقييم موقع “سوفا سكور” بـ8.8.

رامي بن سبعيني🇩🇿 ضد ميلان🇮🇹 الاكثر لمسا للكرة (99) 👟

الاكثر نجاح في التمرير (58) 🏒

الاكثر تدخلا على الكرة (6) ❌️

الاكثر ربح للالتحام (13) ⚔️

الاكثر تعرضا للاخطاء (6) 🛑

فرصتان مصنوعتان 🔑

1 عرضية ناجحة من 2 ↩️

رجل المقابلة بتقييم سوفاسكور 8,8 🎖 pic.twitter.com/66fgMrQSY0 — SofascoreAR (@SofaScoreARB) October 4, 2023

وحسب الموقع المتخصص في الإحصائيات، فإن بن سبعيني كان اللاعب الأكثر لمسا للكرة بـ99 لمسة، والأكثر نجاحا في التمرير بـ 58 تمريرة، والأكثر تدخلا على الكرة بستة تدخلات، كما صنع بن سبعيني فرصتين خلال المباراة، وقدم عرضيتين، نجح في واحدة منهما.

للإشارة فإن المباراة عرفت مشاركة عدلي من جانب ميلان، بداية من الدقيقة الـ58 .