-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن سبعيني يتألق أمام ميلان

عمر سلامي
  • 449
  • 0
بن سبعيني يتألق أمام ميلان
ح.م
رامي بن سبعيني خلال مباراة ميلان

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أداء في المستوى خلال مباراة فريق بوروسيا دورتموند ونادي ميلان لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وشارك بن سبعيني أساسيا، في مباراة ميلان التي انتهت على نتيجة التعادل السلبي، ونال الدولي الجزائري أعلى تنقيط في تقييم موقع “سوفا سكور” بـ8.8.

وحسب الموقع المتخصص في الإحصائيات، فإن بن سبعيني كان اللاعب الأكثر لمسا للكرة بـ99 لمسة، والأكثر نجاحا في التمرير بـ 58 تمريرة، والأكثر تدخلا على الكرة بستة تدخلات، كما صنع بن سبعيني فرصتين خلال المباراة، وقدم عرضيتين، نجح في واحدة منهما.

للإشارة فإن المباراة عرفت مشاركة عدلي من جانب ميلان، بداية من الدقيقة الـ58 .

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

بالفيديو.. نيمار يتعلم نطق الأرقام باللغة العربية

اتحاد جدة السعودي يصدر بيانا حول إلغاء مباراته أمام أصفهان الإيراني

اتحاد جدة السعودي يصدر بيانا حول إلغاء مباراته أمام أصفهان الإيراني

عودة عبيد شارف وإحالة حيمودي إلى مهام أخرى

عودة عبيد شارف وإحالة حيمودي إلى مهام أخرى

زغبة وشافعي في تشكيلة الأسبوع بدوري “روشين”

زغبة وشافعي في تشكيلة الأسبوع بدوري “روشين”

تركيا تنسحب ومُستضيف “أورو” 2028 اتّضحت هُوِّيتُه

تركيا تنسحب ومُستضيف “أورو” 2028 اتّضحت هُوِّيتُه

منتخب جزر الرّأس الأخضر: قائمة اللاعبين وموعد القدوم إلى الجزائر

منتخب جزر الرّأس الأخضر: قائمة اللاعبين وموعد القدوم إلى الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد