بن سبعيني يتألق مع دورتموند أمام فريقه السابق

فاز برباعية على مانشغلادباخ

عاد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، إلى التشكيلة الأساسية لناديه بروسيا دورتموند، حيث شارك في الفوز الكبير الذي حققه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ برباعية مقابل اثنين، وهو الذي خرج من حسابات مدربه في وقت سابق.

وغاب بن سبعيني عن لقاءات دورتموند قبل تواريخ الفيفا بسبب الإصابة، غير أنه استرجع مكانته الأساسية أمام فريقه السابق، وقدم مباراة مثالية أكدت عودة ابن قسنطينة إلى مستوياته المعهودة، بعد الانتقادات التي طالته في وقت سابق من بعض المتطرفين في الإعلام الألماني، حين قام بتقديم رسالة تضامن للشعب الفلسطيني سابقا.

أبدى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، سعادته بالفوز المحقق أمام مونشنغلادباخ، حيث نشر على حسابه الرسمي على منصة “X” قائلا: “المباراة احتاجت بعض الوقت، لكن أبدينا رد فعل هائل من الفريق والجمهور”.

كما أبدى الدولي الجزائري سعادته بهذه المباراة: “يسعدني دائما رؤية الوجوه المألوفة، كل التوفيق لكم يا رفاق”.

ونال خريج مدرسة بارادو تنقيط 8 من 10 من قبل موقع “هوسكورد” العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، وهو أعلى رقم بعد المهاجم “فولكروغ” وهو مايؤكد القيمة الفنية الكبيرة للدولي الجزائري، حيث يعول عليه كثيرا جمال بلماضي لقيادة دفاعات الخضر في “كان” كوت ديفوار 2024.