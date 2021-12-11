بن سبعيني يتألّق رغم الخسارة الثقيلة

تألّق اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت، رغم الخسارة الثقيلة لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وانهزم فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة ثقيلة (1-4) أمام المضيف لايبزيغ، في إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة الألمانية.

وسجّل رامي بن سبعيني الهدف الوحيد لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في الدقيقة الـ 88.

وبات المدافع بن سبعيني وقد أمضى أوّل هدف لِمصلحة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، في البطولة الألمانية للموسم الحالي. عِلما أن الدولي الجزائري خاض 8 مقابلات فقط أساسيا، بينها مواجهة نادي لايبزيغ.

ويتحوّل الرّقم إلى 3 أهداف، بِاحتساب توقيعَين آخرَين لِبن سبعيني في منافسة كأس ألمانيا للموسم الحالي.

وقدّم رامي بن سبعيني أداءً طيّبا في هذه المباراة، وكان أحد أفضل لاعبي فريق بوروسيا مونشنغلادباخ فوق المستطيل الأخضر.

ويجمع فريق لايبزيغ بعد هذا الفوز 21 نقطة في المركز الـ 7، ويشغل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الرّتبة الـ 13 بِمجموع 18 نقطة.