بن سبعيني يتأهّل في رابطة الأبطال

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة ناديه بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الثلاثاء، لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق دورتموند بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي ميلان آسي الإيطالي، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وشارك المدافع بن سبعيني أساسيا مع فريقه الألماني في هذه المباراة، بينما غاب مواطنه متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر عن صفوف الميلان، بِداعي الإصابة، وأيضا لِأنه غير مُسجّل ضمن قائمة اللاعبين، التي أُرسلت في تاريخ سابق إلى الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم.

ولعب بن سبعيني 4 لقاءات لِرابطة الأبطال، بينها 3 مواجهات خاضها أساسيا.

وعن الفوج ذاته، تعادل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بِمعقله (1-1) مع نيوكاسل الإنجليزي.

وتشكّل جدول الترتيب قبل جولة واحدة عن نهاية مرحلة المجموعات، كالتّالي:

1- دورتموند 10ن

2- باريس سان جيرمان 7ن

3- نيوكاسل 5ن

4- ميلان آسي 5ن

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن النّهائي، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة الدوري الأوروبي، بينما يُقصى مُتذيّل لائحة الترتيب.

وإذا كان فريق دورتموند قد حجز مقعد في ثمن نهائي رابطة الأبطال، فإن مُمثّل الكرة الإيطالية تعقّدت وضعيته، سواء في صعوبة احتلال المركز الثاني أو الرّتبة الثالثة.

وفي فوج آخر، خسر نادي فينورد روتردام الهولندي بِميدانه (1-3) أمام فريق أتليتيكو مدريد الإسباني.

وتابع متوسّط الميدان رامز زروقي المواجهة، من دكّة بدلاء فريقه فينورد روتردام.

واستفاد زروقي من فرص اللّعب في رابطة أبطال أوروبا 4 مرّات، بينها 3 مواجهات خاضها أساسيا. وسجّل هدفا.

وعن المجموعة نفسها، انتصر فريق لاتسيو الإيطالي بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي سلتيك الأسكتلندي.

وتشكّل جدول الترتيب وفقا لِما يلي:

1- أتليتيكو 11ن

2- لاتسيو 10ن

3- فينورد 6ن

4- سلتيك 1ن

وسيتحوّل رامز زروقي وفريقه فينورد روتردام الهولندي إلى مسابقة الدوري الأوروبي، في فيفري المقبل.