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رياضة

بن سبعيني يتعافى ويعود إلى أجواء التدريبات

علي بهلولي
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بن سبعيني يتعافى ويعود إلى أجواء التدريبات
بن سبعيني في الحصّة المرانية رفقة مدربه فاركه (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ).

استعاد اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، الثلاثاء، عاقبته. وحضر الحصّة التدريبية لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقالت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الثلاثاء: “تدرّب بن سبعيني مع زملائه لِأوّل مرّة. نحن سعداء لِعودته”.

ويلعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مباراة ودّية مع نادي فالفيك الهولندي، هذا الأربعاء. ولكن مشاركة بن سبعيني من عدمها تبقى قرارا بِيد مدربه الجديد دانييل فاركه.

وفي السابع من جويلية الحالي، أعلنت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني عن إصابة لاعبها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني بِفيروس “كورونا”.

وخضع المدافع بن سبعيني حاليا للحجر الصحي والعلاج، استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ.

للإشارة، سبق لِرامي بن سبعيني أن تعرّض لِإصابة أولى بِفيروس “كورونا”، وذلك في منتصف نوفمبر 2020. وحينها كان يرتدي أيضا زيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

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