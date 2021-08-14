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بن سبعيني يتعافى ويعود إلى التدريبات

سليم.ع
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بن سبعيني يتعافى ويعود إلى التدريبات

عاد مدافع نادي بوروسيا مونشنغلاباخ، رامي بن سبعيني إلى أجواء التدريبات بالملعب، وهذا بعد تعافيه كليا من الإصابة التي كان يعاني منها.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الألماني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، للدولي الجزائري، وهو يداعب الكرة، على أرضية الميدان.

وتدرب بن سبعيني العائد من الإصابة على إنفراد، في انتظار التحاقه بالتدريبات الجماعية للفريق، والشروع في التحضير للمباراة الثانية من البوندسليغا، والتي تجمع ناديه مونشنغلادباخ بنادي بايرن ليفركوزن.

وغاب الدولي الجزائري بن سبعيني الجمعة عن مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ، وهي المواجهة التي انتهت على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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