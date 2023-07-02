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رياضة
يسير على خطوات أساطير نادي بوروسيا دورتموند

بن سبعيني يحمل الرقم 5 في الفريق ويطمح إلى تقديم الإضافة

ع. ع 
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بن سبعيني يحمل الرقم 5 في الفريق ويطمح إلى تقديم الإضافة

قدمت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، نجمها الجديد، الجزائري رامي بن سبعيني، إلى جماهير الفريق، بعدما أنهت جميع إجراءات انتقاله إلى “أسود الفيستفاليا”، قادماً من صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد انتهاء عقده.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت” بنسختها الألمانية، فإن النجم الجزائري، رامي بن سبعيني، سيبدأ رحلته الجديدة مع نادي بوروسيا دورتموند، عبر حمل القميص رقم 5، الذي ارتداه العديد من الأساطير الكبار في تاريخ الفريق.

وتابعت بأن رامي بن سبعيني يسير على خطوات أساطير نادي بوروسيا دورتموند، وعلى رأسهم يورغن كولر، بالإضافة إلى سيباستيان كيل، الذي يعمل حالياً مديراً رياضيا في الفريق، حيث يطمح الجزائري إلى تقديم الإضافة المرجوة منه في الموسم الجديد.

واختتمت بأن القميص رقم 10، الذي كان يرتديه البلجيكي ثورغان هازارد، لم يظهر في المتجر الإلكتروني لنادي بوروسيا دورتموند، في إشارة واضحة إلى رحيله نهائيا عن “أسود الفيستفاليا” في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، قد أكد أنه اختار الانتقال إلى بوروسيا دورتموند عن قناعة ودون تردد، حيث قال مباشرة في تصريحات له نشرها الحساب الرسمي للفريق الألماني على “أنستغرام”: ”بوروسيا دورتموند من بين أحسن الفرق في ألمانيا وفي العالم ككل، وأنا سعيد بالتوقيع لهذا النادي الكبير”. وأضاف بن سبعيني: “لقد تحدثت مع المدرب، ومع المدير الرياضي، وأعجبت بالمشروع الرياضي للفريق، واتخذت قراري عن قناعة ودون تردد“. وتابع الدولي الجزائري: “أحب الفوز دائما، وأبذل كل مجهوداتي من أجل ذلك، أحيانا أكون سريع الغضب، لكن، سأعمل على تصحيح هذه النقطة السلبية”.

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