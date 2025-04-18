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رياضة

بن سبعيني يدخل دائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي

ع. ع
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بن سبعيني يدخل دائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي

دخل المدافع الدولي الجزائري في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، رامي بن سبعيني، في دائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي الذي يسعى للظفر بخدماته في الفترة المقبلة، حسب ما أفادت به تقارير إعلامية متخصصة.

ووفقا لتقرير نشره موقع “فيجاخيس” الإسباني، فإن نادي ميلان الإيطالي يبحث عن تعزيز خط دفاعه وقد وجه بوصلته نحو الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، باعتباره لاعبا يجمع بين الجودة، الخبرة، والمرونة التكتيكية.

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة نادي ميلان تقوم حاليا بتقييم الشروط المالية للصفقة التي يتوقع أن تتم بمبلغ أقل من القيمة السوقية للاعب، وذلك في ظل استعداد نادي دورتموند للتفاوض ورغبته في إجراء تعديلات على تشكيلته في المستقبل.

وأضاف ذات المصادر، أن إدارة “الروسونيري” ربطت اتصالات أولية مع محيط اللاعب بن سبعيني، للتأكد من مدى رغبته في إتمام هذه الخطوة.

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