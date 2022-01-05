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رياضة

بن سبعيني يرشح المغرب والسنغال إلى جانب الجزائر للتتويج بالكان

سليم.ع
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بن سبعيني يرشح المغرب والسنغال إلى جانب الجزائر للتتويج بالكان
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رامي بن سبعيني

رشح الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، المغرب والسنغال إلى جانب الجزائر للتتويج بكأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها الكاميرون بداية من الأحد المقبل.

وتحدث بن سبعيني في لقاء مع برنامج صدى الملاعب، لقناة “أم بي سي”، حيث قال عن مهمة “الخضر” في الكان: “مهمة الحفاظ على اللقب لن تكون سهلة، يجب أن نستعد جيدا، ونلعب مباراة بمباراة من أجل التتويج، وإسعاد الجماهير الجزائرية”.

وتطرق مدافع مونشنغلادباخ إلى الدور الذي يقوم به الناخب الوطني جمال بلماضي، وقال: “بلماضي أعطى للمنتخب دفعة معنوية كبيرة، وأضاف لنا الانضباط، ونجاح المنتخب بشكل كبير يعود إلى بلماضي لأنه قام بمجهودات كبيرة، ويأتي بعده اللاعبون”.

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