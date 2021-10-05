بن سبعيني يستعدّ للنيجر من ألمانيا

بن سبعيني في مركز التدريب (صورة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)

مازال اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني ماكثا بِألمانيا، رغم أنه استلم دعوة خوض مواجهتَي “محاربي الصّحراء” والنيجر.

وتُجرى هاتان المواجهتان الجمعة والثلاثاء المقبلتَين، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

وأجرى المدافع بن سبعيني، الثلاثاء، مرانا بِمركز التدريبات التابع لِناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقالت إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في بيان لها، إن الحالة الصحّية للاعبها بن سبعيني تحسّنت كثيرا.

ويشكو بن سبعيني إصابة في الفخذ، تعرّض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الجزائري أمام المضيف البوركينابي، في الـ 7 من سبتمبر الماضي. وأبعدته بعدها عن المنافسات الرّسمية.