-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن سبعيني يستعرض القميص الجديد لبوروسيا دورتموند

عمر سلامي
  • 135
  • 0
بن سبعيني يستعرض القميص الجديد لبوروسيا دورتموند
ح.م
رامي بن سبعيني

استعرض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة عدد من لاعبي بورسيا دورتموند، القميص الجديد الخاص بمباريات الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بوروسيا دورتموند، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا خاصة بتقديم القميص الخاص بمباريات الكأس للموسم الجديد.

ويواصل بن سبعيني تحضيراته مع ناديه الجديد، حيث قدم أداء في المستوى، خلال المباراة الودية التي جمعت ناديه بفريق لويال سان دييغو الأمريكي.

وشارك مدافع “الخضر” بديلا مع بداية المرحلة الثانية من اللقاء، وتحصل على 7.4 حسب تقييم “سوفاسكور” المختص في إحصائيات كرة القدم.

مقالات ذات صلة
بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية

بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية

محرز شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات

محرز شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات

ثالث صفقة لشبيبة الساورة في الميركاتو الجاري

ثالث صفقة لشبيبة الساورة في الميركاتو الجاري

هذه شروط الترشح لمنصب رئيس الفاف وعضوية المكتب الفيدرالي

هذه شروط الترشح لمنصب رئيس الفاف وعضوية المكتب الفيدرالي

فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

فارس شعيبي في طريقه للدوري الألماني

لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

لهذه الأسباب لا يشارك الأهلي المصري في البطولة العربية للأندية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد