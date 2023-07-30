بن سبعيني يستعرض القميص الجديد لبوروسيا دورتموند

استعرض الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رفقة عدد من لاعبي بورسيا دورتموند، القميص الجديد الخاص بمباريات الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بوروسيا دورتموند، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورا خاصة بتقديم القميص الخاص بمباريات الكأس للموسم الجديد.

ويواصل بن سبعيني تحضيراته مع ناديه الجديد، حيث قدم أداء في المستوى، خلال المباراة الودية التي جمعت ناديه بفريق لويال سان دييغو الأمريكي.

وشارك مدافع “الخضر” بديلا مع بداية المرحلة الثانية من اللقاء، وتحصل على 7.4 حسب تقييم “سوفاسكور” المختص في إحصائيات كرة القدم.