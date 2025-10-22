بن سبعيني يسجل مجددا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في فوز ناديه بوروسيا دورتموند على نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وفاز دورتموند على مضيّفه كوبنهاغن، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوربا.

ووقع بن سبعيني الهدف الثالث لناديه، من ركلة جزاء في د61، ليبصم بذلك على سادس أهدافه في منافسة دوري أبطال أوروبا، والسابع في المنافسات الأوروبية.

وسجل رامي بن سبعيني هدفين من ركلتي جزاء في دوري أبطال اوروبا هذا الموسم مع دورتموند ضد يوفنتوس و كوبنهاغن.

ولعب بن سبعيني مباراته الـ40 في المنافسات الأوروبية، 25 منها في دوري الأبطال.

ونال بن سبعيني تنقيط 7.8 من منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم.