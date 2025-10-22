-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن سبعيني يسجل مجددا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

عمر سلامي
  • 438
  • 0
بن سبعيني يسجل مجددا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
أرشيف
رامي بن سبعيني

ساهم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في فوز ناديه بوروسيا دورتموند على نادي كوبنهاغن الدنماركي.

وفاز دورتموند على مضيّفه كوبنهاغن، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوربا.

ووقع بن سبعيني الهدف الثالث لناديه، من ركلة جزاء في د61، ليبصم بذلك على سادس أهدافه في منافسة دوري أبطال أوروبا، والسابع في المنافسات الأوروبية.

وسجل رامي بن سبعيني هدفين من ركلتي جزاء في دوري أبطال اوروبا هذا الموسم مع دورتموند ضد يوفنتوس و كوبنهاغن.

ولعب بن سبعيني مباراته الـ40 في المنافسات الأوروبية، 25 منها في دوري الأبطال.

ونال بن سبعيني تنقيط 7.8 من منصة “سوفاسكور” لإحصائيات كرة القدم.

مقالات ذات صلة
يهمّ المباراة الجوارية بين المولودية والبارادو

يهمّ المباراة الجوارية بين المولودية والبارادو

مدرب فولفسبورغ الألماني يعترف بخطئه باستبعاد عمورة عن مواجهة شتوتغارت

مدرب فولفسبورغ الألماني يعترف بخطئه باستبعاد عمورة عن مواجهة شتوتغارت

ملعب سيدي بلعباس بِمواصفات عالمية

ملعب سيدي بلعباس بِمواصفات عالمية

هل سيكون عمورة النجم الأول “للخضر” في نهائيات “الكان” والمونديال

هل سيكون عمورة النجم الأول “للخضر” في نهائيات “الكان” والمونديال

مبابي يكرّر رقما تاريخيا لكريستيانو رونالدو

مبابي يكرّر رقما تاريخيا لكريستيانو رونالدو

التسلل على أبواب تعديل ضخم وثوري في عالم كرة القدم

التسلل على أبواب تعديل ضخم وثوري في عالم كرة القدم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد