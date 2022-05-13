بن سبعيني يشعل الصراع بين “اليوفي” و”الأنتر”

اللاعب غير متحمس للعب في "الكالتشيو"

أشعل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، صراعا من نوع خاص، بين أنتر ميلان وجوفنتوس الإيطاليين، تزامنا مع اقتراب رحيله عن ناديه الحالي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني.

ويرتبط خريج مدرسة أكاديمية نادي بارادو، مع “غلادباخ” بعقد يمتد إلى غاية جوان 2023، ما جعله يدخل قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل، تفاديا لمغادرته بالمجان العام القادم.

قالت تقارير إعلامية ايطالية إن أنتر ميلان يستهدف التعاقد مع الدولي الجزائري، بداية من جوان القادم، وهذا تحسبا لرحيل نجمه الكرواتي إيفان بيريسيتش، الذي سينتهي عقده مع الفريق في أعقاب الموسم الحالي.

ويتواجد بن سبعيني ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في الأنتر لتدعيم خط دفاعه. وبحسب ما كشف عنه موقع “سبورت فيرجيليو” الإيطالي، الذي قال إن النادي الإيطالي يدرس خيارات عديدة لمنصب الظهير الأيسر، أبرزهم رامي بن سبعيني والألماني روبن جوسينس والصربي فيليب كوستيش والإيطالي أندريا كامبياسو.

وإلى جانب أنتر ميلان، فإن جوفنتوس الإيطالي هو الآخر مهتم بضم بن سبعيني هذه الصائفة، حيث يبحث أيضا عن بديل قوي للاعبه البرازيلي أليكس ساندرو.

ورغم ذلك، إلا أنه وبحسب بعض التقارير الإعلامية، فإن بن سبعيني غير متحمس للعب في الدوري الإيطالي الموسم القادم، حيث يرغب اللاعب في مواصلة مشواره بـ”البوندسليغا” والانضمام إلى أحد الفرق التي طلبت خدماته، أبرزها بوريسيا دورتموند.

وخاض الدولي الجزائري 82 مباراة مع بروسيا مونشنغلادباخ، في مختلف المسابقات، أسهم خلالها بـ25 هدفا بين صناعة وتسجيل، كما تبلغ قيمته السوقية نحو 17 مليون يورو في بورصة “ترانسفير ماركت”.