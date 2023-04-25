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رياضة
غادر لقاء اتحاد برلين قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية

بن سبعيني يصاب ويضيع مواجهة شتوتغارت

سليم دريس
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بن سبعيني يصاب ويضيع مواجهة شتوتغارت

قالت تقارير إعلامية ألمانية، الثلاثاء، إن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ المحلي، سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة الجولة 30 من البطولة المحلية أمام نادي شتوتغارت، بسبب الإصابة التي يشكو منها على مستوى الفخذ، وذلك عقب خوض آخر مباراة أمام اتحاد برلين في إطار البطولة الأحد المنقضي داخل الديار، التي شهدت تعثر زملاء بن سبعيني بهدف دون رد أمام الفريق الضيف.

وتطرقت شبكة “سكاي”، الثلاثاء، إلى إصابة بن سبعيني التي تعرض لها أمام اتحاد برلين، مؤكدة أنها ستمنعه من اللحاق بالموعد المقبل أمام شتوتغارت، خصوصا بعدما غادر المباراة في الدقيقة 69 من زمن المباراة بسبب شعوره بآلام حادة على مستوى الفخذ، الأمر الذي سيضطر الخضوع لعلاج مكثف بهدف اللحاق بالمباراة المقبلة، ولو أن الأمور تبدو صعبة بالنسبة لبن سبعيني، بحسب “سكاي”، التي أكدت أن غياب “نجم” المنتخب الجزائري عن اللقاء المندرج ضمن الجولة 30 أمام شتوتغارت سيفتح الطريق أمامه منافسه المباشر لوكا نيتز، للمشاركة في المباراة كأساسي.

جدير بالذكر، أن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني كان قد أعلن قبل أسبوعين، عن رحيل رامي بن سبعيني نهاية الموسم الحالي، بعد خمس مواسم قضاها في صفوف النادي، الذي انتقل إليه مباشرة بعد فوز المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا في مصر عام 2019، وهو ما جاء على لسان المدير الرياضي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ، رونالد فيركوس، الذي قال وفقا لما نقله الموقع الرسمي للنادي: “يمكن أن نقول إن رامي بن سبعيني لن يجدد عقده وسيرحل عن الفريق نهاية الموسم، وهذا أمر مؤسف بالنسبة للاعب بمثل إمكانياته”.

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