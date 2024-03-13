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رياضة

بن سبعيني يعبر إلى رُبع نهائي رابطة الأبطال

علي بهلولي
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بن سبعيني يعبر إلى رُبع نهائي رابطة الأبطال
ح.م
مُجسّم كأس رابطة أبطال أوروبا.

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا دورتموند الألماني سهرة الأربعاء، لِرُبع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه نادي آيندهوفن الهولندي بِهدفَين لِصفر، في إطار إيّاب الدور ثمن النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الألمانية قد تعادل خارج القواعد ذهابا بِهدف لِمثله، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وعلى غرار لقاء الذّهاب، تابع رامي بن سبعيني أطوار مواجهة العودة من دكّة بدلاء فريقه دورتموند.

وللمرّة الثانية تواليا، يكتفي مدافع “الخضر” بِالتفرّج على زملائه فوق كرسي الاحتياط.

وقبل نادي بوروسيا دورتموند، تأهّلت لِرُبع النّهائي فرق مانشستر سيتي (البطل) رفقة أرسنال من إنجلترا، وريال مدريد مع برشلونة الإسبانيَين، وبايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، و(الإنتر الإيطالي أو أتليتيكو مدريد الإسباني/ لا تزال المباراة جارية عند كتابة هذه الأسطر).

وتُسحب قرعة ربع النّهائي هذا الجمعة، بينما تُجرى المقابلات في منتصف أفريل المقبل.

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