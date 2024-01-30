بن سبعيني يعتذر إلى الجزائريين بِالعربي الفصيح

قدّم اللاعب الدولي رامي بن سبعيني مساء الثلاثاء، اعتذاره إلى الجمهور الجزائري، بعد إخفاق “الخضر” في البطولة الإفريقية.

ولجأ المدافع بن سبعيني إلى منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونشر اعتذاره.

وعكس زملائه، اختار بن سبعيني اللّغة العربية الفصحى مُعتذرا إلى الجمهور الجزائري.

ولم يلعب بن سبعيني المباراة الأخيرة أمام موريتانيا بِداعي عقوبة الإيقاف، حيث نال إنذارَين في مواجهتَي أنغولا وبوركينا فاسو.

واللافت أن خرّيج أكاديمية البارادو غاب أيضا عن مواجهة الإيّاب أمام الكاميرون بِميدان البليدة، في تصفيات كأس العالم 2022. بعد نيله بطاقة صفراء ثانية في لقاء الذهاب بِملعب “جابوما”.

هذا وعاد بن سبعيني، الثلاثاء، إلى أجواء التدريبات في صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعدّ رامي بن سبعيني وفريقه دورتموند لِمواجهة المُضيّف نادي هوفنهايم، سهرة الجمعة المقبلة. بِرسم الجولة الـ 20 من عمر البطولة الألمانية.