-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الحالة الجوية: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر 20 ولاية
رياضة

بن سبعيني يعترف بِأنه يلعب في مركز “غير مُريح”

علي بهلولي
  • 176
  • 0
بن سبعيني يعترف بِأنه يلعب في مركز “غير مُريح”

قال اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، إنه يلعب في منصب “غير مريح”.

واختصّ رامي بن سبعيني في شغل منصب مدافع أيمن، الذي يتميّز بِتحصين رواق هذه الجهة من الملعب، وأيضا المساهمة في بناء الهجومات.

وأوضح بن سبعيني أن مدرب فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ طلب منه في الموسم الحالي، اللعب في مركز قلب دفاع متموقعا في الجهة اليسرى. مُشيرا إلى أنه يُحصّن الجبهة الخلفية رفقة زميلَين له.

وأضاف الدولي الجزائري في تصريحات أدلى بها لِموقع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، الجمعة، أن مدربه التقني النمساوي أدي هوتر لجأ إلى هذا التكتيك، بِسبب كثرة الإصابات التي عرفها فريقه، خاصة في خطّ الدّفاع.

وأردف بن سبعيني يقول إنه يشعر فعلا بِأنه “غير مرتاح” في هذا المنصب. لكن استطرد، وقال إنه لاعب مُحترف ومُستعدّ لِتأدية أيّ دور يقترحه عليه الجهاز الفني.

وعن لياقته البدنية الحالية بعد رجوعه مُؤخّرا من الإصابة، قال بن سبعيني إنه جاهز لِأيّ “نزال” بِنسبة 100%. وأن “المكروه” المُشار إليه بات في حكم الماضي.

وكان بن سبعيني قد ابتعد عن المنافسات الرسمية بِداعي الإصابة، لِفترة شهر ونصف الشهر، ما بين مطلع سبتمبر ومنتصف أكتوبر الماضيَين.

وتنتظر رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ مباراة قوية بعد ظهر هذا السبت، تُجرى أمام المضيف نادي لايبزيغ، في إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة الألمانية.

ويشغل فريق لايبزيغ الرّتبة الـ 11 بِرصيد 18 نقطة، ويتموقع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الـ 13 بِالرّصيد ذاته. وهنا يتفوّق لايبزيغ على فرانكفورت و بوروسيا مونشنغلادباخ من ناحية فارق الأهداف (+7/ -2/ -6).

مقالات ذات صلة
نكتة نهاية السنة.. مهزلة “المخزن” والاتحاد الإفريقي لكرة اليد

نكتة نهاية السنة.. مهزلة “المخزن” والاتحاد الإفريقي لكرة اليد

قائد منتخب المغرب: “سنستعد جيدا لتحقيق الفوز على الجزائر”

قائد منتخب المغرب: “سنستعد جيدا لتحقيق الفوز على الجزائر”

دولي مغربي سابق: يجب التعامل بحذر مع مباراة الجزائر

دولي مغربي سابق: يجب التعامل بحذر مع مباراة الجزائر

الإرادة والعزيمة سلاح المحاربين.. وبلايلي سيفك شيفرة اللقاء

الإرادة والعزيمة سلاح المحاربين.. وبلايلي سيفك شيفرة اللقاء

محرز يُسجّل وبن ناصر يُودّع

محرز يُسجّل وبن ناصر يُودّع

مباراة “الفراعنة” كانت أفضل اختبار لـ”الخضر” قبل موقعة “أسود الأطلس”

مباراة “الفراعنة” كانت أفضل اختبار لـ”الخضر” قبل موقعة “أسود الأطلس”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد