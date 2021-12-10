بن سبعيني يعترف بِأنه يلعب في مركز “غير مُريح”

قال اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، إنه يلعب في منصب “غير مريح”.

واختصّ رامي بن سبعيني في شغل منصب مدافع أيمن، الذي يتميّز بِتحصين رواق هذه الجهة من الملعب، وأيضا المساهمة في بناء الهجومات.

وأوضح بن سبعيني أن مدرب فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ طلب منه في الموسم الحالي، اللعب في مركز قلب دفاع متموقعا في الجهة اليسرى. مُشيرا إلى أنه يُحصّن الجبهة الخلفية رفقة زميلَين له.

وأضاف الدولي الجزائري في تصريحات أدلى بها لِموقع ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ، الجمعة، أن مدربه التقني النمساوي أدي هوتر لجأ إلى هذا التكتيك، بِسبب كثرة الإصابات التي عرفها فريقه، خاصة في خطّ الدّفاع.

وأردف بن سبعيني يقول إنه يشعر فعلا بِأنه “غير مرتاح” في هذا المنصب. لكن استطرد، وقال إنه لاعب مُحترف ومُستعدّ لِتأدية أيّ دور يقترحه عليه الجهاز الفني.

وعن لياقته البدنية الحالية بعد رجوعه مُؤخّرا من الإصابة، قال بن سبعيني إنه جاهز لِأيّ “نزال” بِنسبة 100%. وأن “المكروه” المُشار إليه بات في حكم الماضي.

وكان بن سبعيني قد ابتعد عن المنافسات الرسمية بِداعي الإصابة، لِفترة شهر ونصف الشهر، ما بين مطلع سبتمبر ومنتصف أكتوبر الماضيَين.

وتنتظر رامي بن سبعيني وفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ مباراة قوية بعد ظهر هذا السبت، تُجرى أمام المضيف نادي لايبزيغ، في إطار الجولة الـ 15 من عمر البطولة الألمانية.

ويشغل فريق لايبزيغ الرّتبة الـ 11 بِرصيد 18 نقطة، ويتموقع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الـ 13 بِالرّصيد ذاته. وهنا يتفوّق لايبزيغ على فرانكفورت و بوروسيا مونشنغلادباخ من ناحية فارق الأهداف (+7/ -2/ -6).