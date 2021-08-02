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رياضة

بن سبعيني يعرض القميص الجديد.. وبلعمري بجدية في تنس الطاولة

سليم.ع
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بن سبعيني يعرض القميص الجديد.. وبلعمري بجدية في تنس الطاولة

قدّم الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني القميص الجديد لناديه الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ، رفقة عدد من زملائه في النادي.

وقوبل تقديم بن سبعيني لقميص ناديه الخاص بالموسم 2021 -2022، بتعليقات كثيرة، عبّر أصحابها عن إعجابهم باللاعب وأناقته.

وحرص النادي الألماني، على تقديم القميص الجديد، كما عرض على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صورة جماعية للتشكيلة التي ستدافع على ألوان النادي في الموسم المقبل.

وكان رامي بن سبعيني من بين اللاعبين المتواجدين في الصورة الجماعية، التي ضمت الطاقم الفني والطبي، ما يؤكد بنسبة كبيرة بقاء الدولي الجزائري مع ناديه، في ظل الأخبار التي راجت حول انتقاله في الأيام القليلة الماضية.

وإلى صربيا، أين يقيم نادي قطر القطري تربصه التحضيري للموسم الجديد، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي، صورة للدولي الجزائري جمال بلعمري، وهو يتعامل مع رياضة تنس الطاولة، بالجدية التي يعرفها الجميع عنه في المستطيل الأخضر.

ويتواجد نادي قطر القطري الذي ينشط في صفوفه الجزائريان يوسف بلايلي والوافد الجديد جمال بلعمري في صربيا، منذ بداية الشهر الجاري في تربص تحضيري استعدادا للموسم الجديد، الذي يراهن فيه على التألق، خاصة بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد.

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