بن سبعيني يعلن جاهزيته لمواجهة ليفركوزن

سجل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عودته إلى التدريبات الجماعية لفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، بعدما تدرب في الأيام الماضية على إنفراد.

وشارك بن سبعيني، في الحصة التدريبية لأمسية الاثنين، لأول مرة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه تماما من الإصابة التي كان يعاني منها، وإنهائه للبرنامج التدريبي الخاص الذي خضع له في الفترة الماضية.

وتدرب بن سبعيني مع زملائه بصفة عادية، كما شارك في مباراة تطبيقية، ما يؤكد جاهزيته، للمباراة التي تنتظر ناديه السبت المقبل، أمام بايرن ليفركوزن، لحساب الجولة الثانية من البوندسليغا.

وغاب الدولي الجزائري، عن المباراة الأولى لفريقه في الموسم الجديد من الدرجة الأولى للدوري الألماني، بسبب الإصابة، وهي المواجهة التي تعادل فيها ناديه مونشنغلادباخ مع بايرن ميونيخ بهدف لمثله.

ودون شك فإن عودة بن سبعيني إلى أجواء المنافسة، بداية من السبت المقبل، سيريح الناخب الوطني جمال بلماضي، قبل بداية تربص “الخضر” نهاية الشهر الجاري.