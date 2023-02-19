بن سبعيني يعلّق على الفوز المحقق أمام البايرن

بن سبعيني يحتفل مع زملائه خلال مباراة بايرن ميونيخ

عبر الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن سعادته الكبيرة، بالفوز الذي حققه رفقة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ أمام بايرن ميونيخ بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال بن سبعيني: ” فوز هائل، رد فعل هائل، دعم هائل”.

وأضاف الدولي الجزائري، الذي شارك أساسيا وساهم في الفوز المحقق: ” عطلة نهاية أسبوع سعيدة للجميع”.

ونشر بن سبعيني في تغريدته، صورة لاحتفاله مع زملائه في الفريق”.

وقفز فريق مونشنغلادباخ للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، في حين تجمد رصيد المتصدر بايرن ميونيخ عند النقطة 43 .