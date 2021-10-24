بن سبعيني يعود إلى “البوندسليغا” بعد غياب استمر لشهرين

شارك لمدة 90 دقيقة في مباراة هوفنهايم ويريح بلماضي

عاد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، للمشاركة في مباريات الدوري الألماني لأول مرة بعد فترة غياب طويلة استمرت قرابة الشهرين بداعي الإصابة، عندما لعب أساسيا، السبت، أمام نادي هوفنهايم لحساب الجولة التاسعة من البوندسليغا، الأمر الذي يريح جمال بلماضي بعد أن افتقد خدمات مدافعه الأيسر في الفترة الماضية.

وكانت آخر مباراة لعبها خريج أكاديمية نادي بارادو في الدوري الألماني، يوم 29 أوت الماضي، عندما واجه نادي يونيون برلين لمدة تسعين دقيقة، قبل أن تبعده الإصابة منذ تلك الفترة عن حسابات المدرب آدي هوتر، علما أن الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ضيع بعد ذلك 5 مباريات على التوالي في البوندسليغا (بيليفيد وأوغسبورغ ودورتموند وفولفسبورغ وشتوتغارت)، وقبلها كان غاب أيضا مباراتين في بداية الموسم، واحدة في البوندسليغا وأخرى في مسابقة كأس ألمانيا، وتواجد بن سبعيني في بداية تربص “الخضر” بداية الشهر الجاري، تحسبا لمواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، لكنه اضطر لمغادرته مباشرة بعد المباراة الأول في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بسبب عدم تعافيه من الإصابة، في وقت عبرت فيه إدارة فريقه عن غضبها من إصرار بلماضي على تواجده مع “محاربي الصحراء” رغم إصابته.

وإذا كان بن سبعيني لم يشارك مع بوروسيا مونشغلادباخ الألماني في أي مباراة منذ شهر أوت الماضي، فإنه بالمقابل شارك في مباراتين بداية شهر سبتمبر الماضي مع “الخضر”، أمام جيبوتي ثم بوركينافاسو في الجولتين الأوليين بتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء، وشهدت المباراة الثانية تعرضه للإصابة، ما جعله يغيب بعد ذلك عن الملاعب ويثير حفيظة مسؤولي النادي الألماني.

ويعوّل بلماضي كثيرا على عودة رامي بن سبعيني قبل مواجهة منتخب بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022، والمؤهلة بدورها إلى مباراة الدور الفاصل، على اعتبار أنه يدرك جيّدا أهمية تواجده في هذه المباراة القوية والحاسمة، لأن بوركينا فاسو لن يكون منتخبا سهلا وسيوظف كل أوراقه من أجل منافسة “الخضر” على بطاقة التأهل إلى الدور الفاصل.