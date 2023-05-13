بن سبعيني يعود إلى هزّ الشباك بعد “صيام” دام 6 أشهر

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مساء السبت هدفا، في مباراة للبطولة الألمانية.

وخسر فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِنتيجة (2-5) أمام المُضيّف بوروسيا دورتموند، في إطار الجولة الـ 32 من عمر البطولة الألمانية.

وأمضى المدافع بن سبعيني هدف فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 75.

واللافت أن آخر هدف وقّعه بن سبعيني في مباراة رسمية للأندية، كان أمام الفريق ذاته بوروسيا دورتموند، في مباراة الذّهاب بِتاريخ الـ 11 من نوفمبر الماضي.

ونجح بن سبعيني في هزّ الشّباك بِركلة جزاء لِثائي مرّة في البطولة الألمانية هذا الموسم، بعد هدفه ضدّ الزّائر نادي كولن في الـ 9 من أكتوبر الماضي.

وبات الدولي الجزائري يجمع رصيد 7 أهداف وتمريرة حاسمة، بِزيّ نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، في “البوندسليغا” وكأس ألمانيا هذا الموسم.

ويشغل فريق بوروسيا دورتموند الرّتبة الثانية بِمجموع 67 نقطة، مُتخلّفا عن الرّائد بايرن ميونيخ بِفارق نقطة واحدة. ويتموقع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الـ 11 بِرصيد 39 نقطة.