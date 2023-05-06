بن سبعيني يعود ويترك بصمة قوية

رامي بن سبعيني في مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والمُنافس نادي بوخوم.

لعب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عصر السبت، دورا بارزا في فوزٍ لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وتغلّب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بِثنائية نظيفة على الضّيف نادي بوخوم، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 31 من عمر منافسة “البوندسليغا”.

وصنع بن سبعيني الهدف الأوّل بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 35.

وأمسى الدولي الجزائري يحوز تمريرة حاسمة و6 أهداف، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وقدّم رامي بن سبعيني أداءً طيّبا، وكان أفضل لاعب فوق المستطيل الأخضر. بعد أن غاب عن مباراة الجولة الماضية أمام المُضيّف نادي شتوتغارت، بِداعي الإصابة.

وبات فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا الانتصار، يجمع 39 نقطة في المركز الـ 10. ويشغل نادي بوخوم الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة بِرصيد 28 نقطة.