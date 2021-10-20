بن سبعيني يعود ويريح بلماضي قبل موقعة بوركينا فاسو

بعد غياب استمر لحوالي شهرين بداعي الإصابة

تجاوز الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، مشاكله الصحية وبات جاهزا للعودة للمشاركة في مباريات فريقه، بعد فترة غياب طويلة استمرت قرابة الشهرين بداعي الإصابة، الأمر الذي سيخدم مصلحة المدرب النمساوي، آدي هوتر، الذي اعترف في وقت سابق بافتقاده لخدمات الظهير الأيسر الجزائري، كما أنه يشكل خبرا سارا أيضا لجمال بلماضي قبل موقعة بوركينا فاسو الحاسمة الشهر المقبل.

وكان بن سبعيني شارك في بداية تربص المنتخب الوطني بداية الشهر الجاري، تحسبا لمواجهة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، لكنه اضطر لمغادرة التربص مباشرة بعد المباراة الأول في الجزائر بسبب عدم تعافيه من الإصابة، في وقت عبرت فيه إدارة فريقه عن غضبها من إصرار بلماضي على تواجده مع “الخضر” رغم إصابته، ونشر الحساب الرسمي لنادي بوروسيا مونشغلادباخ على “تويتر” صورا لبن سبعيني في تدريبات الفريق، الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أن المدافع الجزائري جاهز 100 بالمائة للعودة إلى المنافسة، وستكون مباراة هرتا برلين، السبت المقبل في الجولة التاسعة للدوري الألماني موعدا لعودة النجم السابق لنادي رين الفرنسي.

من جهة أخرى، لم يشارك بن سبعيني مع غلادباخ في أي مباراة منذ تاريخ 29 أوت الماضي، عندما واجه نادي يونيون برلين، قبل أن يضيع بعد ذلك 5 مباريات على التوالي في البوندسليغا (بيليفيد وأوغسبورغ ودورتموند وفولفسبورغ وشتوتغارت)، وقبلها كان غاب أيضا مباراتين في بداية الموسم، واحدة في البوندسليغا وأخرى في مسابقة كأس ألمانيا، وإذا كان بن سبعيني لم يشارك مع بوروسيا مونشغلادباخ الألماني في أي مباراة منذ شهر أوت الماضي، فإنه بالمقابل شارك في مباراتين بداية شهر سبتمبر الماضي مع المنتخب الوطني، أمام جيبوتي، ثم بوركينا فاسو في الجولتين الأوليين بتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء، وشهدت المباراة الثانية تعرضه للإصابة، ما جعله يغيب بعد ذلك عن الملاعب ويثير حفيظة مسؤولي النادي الألماني.

وستشكل عودة بن سبعيني قبل مباراة بوركينا فاسو ورقة رابحة بيد جمال بلماضي، خاصة في ظل أهميته في الحسابات التكتيكية لـ”الخضر” في مواجهة ستحدد هوية المتأهل إلى الدور الفاصل في تصفيات كأس العالم 2022.