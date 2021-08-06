بن سبعيني يغيب عن أوّل مباراة رسمية

يغيب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، عن أوّل مباراة رسمية في الموسم الجديد لِفريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

ويُواجه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ المُنافس نادي بايرن ليفركوزن مساء الإثنين المقبل، في إطار الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس ألمانيا نسخة 2021-2022.

وقال التقني النمساوي أدي هوتر المدرب الجديد لِفريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في مؤتمر صحفي نشّطه، الجمعة، ونقلت تفاصيله إدارة النادي الألماني، إن سبعيني لن يُشارك في مباراة ليفركوزن، بِداعي الإصابة.

وكان رامي بن سبعيني قد تعرّض لِإصابة على مستوى الفخذ، خلال إجرائه التدريبات مع زملائه في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، في الـ 22 من جويلية الماضي.