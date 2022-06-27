بن سبعيني يغيب عن تدريبات مونشنغلادباخ

إمكانية مغادرته تبقى قائمة

أثار غياب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن انطلاق تحضيرات ناديه بورويسيا مونشغلادباخ الألماني للموسم الجديد، تساؤلات المتتبعين بخصوص مستقبل ابن الجسور المعلقة مع النادي، وهذا في ظل رغبته الكبيرة في تغيير الأجواء.

وبحسب ما كشفه الموقع الرسمي لبوريسيا مونشغلادباخ، فإن بن سبعيني استفاد من راحة إضافية قبل استئناف التدريبات، وهذا على غرار بقية اللاعبين الدوليين الموجودون في مونشغلادباخ، حيث فضلت إدارة النادي الألماني تمديد عطلة لاعبيها الدوليين الذين كانوا مرتبطين بمنتخبات بلدانهم مع نهاية الموسم المنقضي.

واستنادا لنفس المصدر، فإن رامي بن سبعيني وباقي “كوادر” النادي سيلتحقون بالتدريبات في نهاية الأسبوع الجاري، وهذا قبل الدخول في التربص التحضيري الذي سيجريه الفريق في مدينة تيجيرنسي.

موازاة مع ذلك، تبقى كل الاحتمالات واردة فيما يخص مستقبل الدولي الجزائري، الذي لم يفصل لحد الآن في مستقبله مع بروسيا مونشنجلادباخ سواء بالمواصلة أو بالمغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهذا لرغبته الكبيرة في خوض تجربة جديدة خارج أسوار مونشغلادباخ، وهذا بعد 83 مباراة خاضها معه منذ التحاقه به في 2018.

هذا، وتتماشى رغبة بن سبعيني مع إدارة مونشغلادباخ في مغادرة النادي، اعتبارا أن عقده ينتهي الصيف المقبل، وهو ما يجعل إدارة النادي الألماني تفضّل انتقاله لناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستفادة من ذلك.

وبالرغم من عديد المصادر والتقارير التي كانت تحدثت عن وجود بن سبعيني على أجندة نادي بوريسيا دورتموند وأندية أخرى، غير أن إدارة مونشغلادباخ لم تتلق لحد الآن أي عرض بشأن لاعبها الجزائري، الذي يعتبر من بين أبرز المدافعين الهدافين في ألمانيا وأوروبا بتسجيله 25 هدفا لفريقه ما بين صناعة وتسجيل.