-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
إمكانية مغادرته تبقى قائمة

بن سبعيني يغيب عن تدريبات مونشنغلادباخ

سمير حمزة
  • 134
  • 0
بن سبعيني يغيب عن تدريبات مونشنغلادباخ

أثار غياب الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، عن انطلاق تحضيرات ناديه بورويسيا مونشغلادباخ الألماني للموسم الجديد، تساؤلات المتتبعين بخصوص مستقبل ابن الجسور المعلقة مع النادي، وهذا في ظل رغبته الكبيرة في تغيير الأجواء.

وبحسب ما كشفه الموقع الرسمي لبوريسيا مونشغلادباخ، فإن بن سبعيني استفاد من راحة إضافية قبل استئناف التدريبات، وهذا على غرار بقية اللاعبين الدوليين الموجودون في مونشغلادباخ، حيث فضلت إدارة النادي الألماني تمديد عطلة لاعبيها الدوليين الذين كانوا مرتبطين بمنتخبات بلدانهم مع نهاية الموسم المنقضي.

واستنادا لنفس المصدر، فإن رامي بن سبعيني وباقي “كوادر” النادي سيلتحقون بالتدريبات في نهاية الأسبوع الجاري، وهذا قبل الدخول في التربص التحضيري الذي سيجريه الفريق في مدينة تيجيرنسي.

موازاة مع ذلك، تبقى كل الاحتمالات واردة فيما يخص مستقبل الدولي الجزائري، الذي لم يفصل لحد الآن في مستقبله مع بروسيا مونشنجلادباخ سواء بالمواصلة أو بالمغادرة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهذا لرغبته الكبيرة في خوض تجربة جديدة خارج أسوار مونشغلادباخ، وهذا بعد 83 مباراة خاضها معه منذ التحاقه به في 2018.

هذا، وتتماشى رغبة بن سبعيني مع إدارة مونشغلادباخ في مغادرة النادي، اعتبارا أن عقده ينتهي الصيف المقبل، وهو ما يجعل إدارة النادي الألماني تفضّل انتقاله لناد جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستفادة من ذلك.

وبالرغم من عديد المصادر والتقارير التي كانت تحدثت عن وجود بن سبعيني على أجندة نادي بوريسيا دورتموند وأندية أخرى، غير أن إدارة مونشغلادباخ لم تتلق لحد الآن أي عرض بشأن لاعبها الجزائري، الذي يعتبر من بين أبرز المدافعين الهدافين في ألمانيا وأوروبا بتسجيله 25 هدفا لفريقه ما بين صناعة وتسجيل.

مقالات ذات صلة
قدوم المدرب الجديد لِشبيبة القبائل

قدوم المدرب الجديد لِشبيبة القبائل

اللاعب الأفريقي الأعلى أجرًا.. ماني يتفوق على محرز وصلاح

اللاعب الأفريقي الأعلى أجرًا.. ماني يتفوق على محرز وصلاح

وهران تُبهِر.. والجزائر تنتصر

وهران تُبهِر.. والجزائر تنتصر

ميدالية أخرى للرياضة الجزائرية

ميدالية أخرى للرياضة الجزائرية

لهذه الأسباب انسحب روراوة من الترشح لرئاسة الفاف

لهذه الأسباب انسحب روراوة من الترشح لرئاسة الفاف

“الخضر” لحسم بطاقة العبور في “داربي” مغاربي مثير

“الخضر” لحسم بطاقة العبور في “داربي” مغاربي مثير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد