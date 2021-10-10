بن سبعيني يغيب عن سفرية النيجر وسبقاق يرافق “الخضر”

شدّ المنتخب الوطني الرحال ظهيرة الأحد إلى نيامي، تحسبا لمواجهة النيجر، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022 .

وغاب عن سفرية “الخضر” المدافع رامي سبعيني، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها، واستحالة مشاركته في الوقت الحالي، وبإستثناء بن سبعيني فإن كل التعداد جاهز للمباراة المرتقبة هذا الثلاثاء.

وكان بن سبعيني قد تنقل السبت إلى قسنطينة لزيارة عائلته، على أن يعود أمسية الأحد إلى ألمانيا لمتابعة العلاج في ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ.

ورافق المنتخب الوطني في سفريته إلى النيجر وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي تلقى دعوة من نظيره من النيجر لمتابعة المباراة، بعدما تابع وزير الشباب والرياضة النيجري مباراة الذهاب بالجزائر.

وتنقلت عناصر المنتخب الوطني، من دون أن تدلي بأي تصريحات في مطار هواري بومدين، وهو الأمر الذي كان منتظرا، بعدما أكد بيان “الفاف” المتعلق بالتغطية الإعلامية لمباراتي النيجر، عدم إدلاء الناخب الوطني واللاعبين بأي تصريحات، خارج الندوات الصحفية والمنطقة المختلطة.

ويخوض أشبال المدرب بلماضي أمسية الأحد أول حصة تدريبية بنيامي، على أن يختتم تحضيراته لمباراة الثلاثاء، بخوض آخر حصة تدريبية أمسية الإثنين.