-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن سبعيني يفشل في اللّحاق بِماجر ومحرز

الشروق الرياضي
  • 186
  • 0
بن سبعيني يفشل في اللّحاق بِماجر ومحرز

فشل فريق بوروسيا دورتموند الألماني سهرة السبت، في إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم.

وخسر فرق بوروسيا دورتموند بهدفَين لِصفر أمام نادي ريال مدريد الإسباني، في نهائي احتضنه ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن، وأداره حكم الساحة السلوفيني سلافكو فنسيتش.

وأمضى هدفَي الريال كلّ من: المدافع داني كارفاخال في الدقيقة الـ 74، والمهاجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 83.

وغاب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة في الرّكبة سهرة الـ 22 من مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان.

ولم يستطع بن سبعيني تكرار سيناريو مواطنَيه رابح ماجر ورياض محرز، حيث نال ماجر كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1987 بِزيّ نادي بورتو البرتغالي، وهو أوّل عربي وإفريقي يتذوّق حلاوة هذا التتويج، والوحيد في المنطقتَين الذي سجّل هدفا في النّهائي ووزّع تمريرة حاسمة، مع تثبيت الهدف الخرافي بِالكعب علامة مُسجّلة باسمه. وتلاه محرز مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في طبعة 2023.

مقالات ذات صلة
كانتونا: الصّهاينة يقودون هذا الكوكب بِهَمجية إلى الخراب (فيديو)

كانتونا: الصّهاينة يقودون هذا الكوكب بِهَمجية إلى الخراب (فيديو)

فريق من “اللّيغا” يرغب في جلب قيطان

فريق من “اللّيغا” يرغب في جلب قيطان

ريال مدريد يتحصل على الضوء الأخضر لإعلان صفقة مبابي

ريال مدريد يتحصل على الضوء الأخضر لإعلان صفقة مبابي

بقاء قيطون وأوكيجة في القسم الأوّل مُعلّق

بقاء قيطون وأوكيجة في القسم الأوّل مُعلّق

هذا ما قاله آيت نوري عن وجهته المقبلة

هذا ما قاله آيت نوري عن وجهته المقبلة

تحضيرا لكأس إفريقيا.. المنتخب الجزائري للسيدات يفوز على “فتيات قسنطينة ” بنتيجة ثقيلة

تحضيرا لكأس إفريقيا.. المنتخب الجزائري للسيدات يفوز على “فتيات قسنطينة ” بنتيجة ثقيلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد