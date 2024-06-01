بن سبعيني يفشل في اللّحاق بِماجر ومحرز

فشل فريق بوروسيا دورتموند الألماني سهرة السبت، في إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا لِكرة القدم.

وخسر فرق بوروسيا دورتموند بهدفَين لِصفر أمام نادي ريال مدريد الإسباني، في نهائي احتضنه ملعب “ويمبلي” بِالعاصمة البريطانية لندن، وأداره حكم الساحة السلوفيني سلافكو فنسيتش.

وأمضى هدفَي الريال كلّ من: المدافع داني كارفاخال في الدقيقة الـ 74، والمهاجم فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 83.

وغاب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن صفوف فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، بِسبب تعرّضه لِإصابة خطيرة في الرّكبة سهرة الـ 22 من مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان.

ولم يستطع بن سبعيني تكرار سيناريو مواطنَيه رابح ماجر ورياض محرز، حيث نال ماجر كأس رابطة أبطال أوروبا عام 1987 بِزيّ نادي بورتو البرتغالي، وهو أوّل عربي وإفريقي يتذوّق حلاوة هذا التتويج، والوحيد في المنطقتَين الذي سجّل هدفا في النّهائي ووزّع تمريرة حاسمة، مع تثبيت الهدف الخرافي بِالكعب علامة مُسجّلة باسمه. وتلاه محرز مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في طبعة 2023.