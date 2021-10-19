بن سبعيني يقترب من العودة إلى المنافسة

يقترب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني من العودة إلى المنافسة، بما عرفت الحصة التدريبية لناديه مونشنغلادباخ، انضمامه إلى التدريبات الجماعية..

وأكدت الصفحة الرسمية للنادي الألماني الثلاثاء، تعافي بن سبعيني كليا من الإصابة التي يعاني منها، وأضافت أن اللاعب جاهز 100 بالمئة، للتحضير للمباراة المقبلة.

وغاب المدافع بن سبعيني عن المباريات الأخيرة لفريقه مونشنغلادباخ بسبب الإصابة، التي حرمته كذلك من المشاركة مع المنتخب الوطني في المباراة المزدوجة أمام النيجر برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

وبعودته إلى التدريبات الجماعية يرفع الدولي الجزائري من حظوظه في العودة قريبا إلى المنافسة في “البوندسليغا”، ما يضعه في أحسن رواق للتواجد في التربص المقبل للخضر، الذي تتخلله مواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو.