بن سبعيني يقترب من دورتموند بِمبلغ 17 مليون أورو

تتفاوض إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني هذه الأيّام مع نظيرتها من بوروسيا مونشنغلادباخ، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط المدافع بن سبعيني (27 سنة) مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.

واقترحت إدارة نادي بوروسيا دورتموند مبلغ 17 مليون أورو، وعقدا لِمدّة 4 مواسم، المرادفة حتى صيف 2026.

وقطعت المفاوضات شوطا كبيرا، فيما يتّجه مسؤولو الناديَين الألمانيَن إلى إبرام الصفقة. يقول الإعلامي الإيطالي نيكولو سكيرا في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها في ساعة مبكّرة من صباح الثلاثاء.

ويُدرب فريق بوروسيا دورتموند التقني الألماني ماركو روز، الذي يعرف بن سبعيني جيّدا، حيث لعب تحت إمرته في فريق بوروسيا مونشنغلادباخ ما بين 2019 و2021.

وبدأ التقني ماركو روز (45 سنة) يُدرب فريق بوروسيا دورتموند في صيف 2021، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024.

ويتموقع فريق بوروسيا دورتموند ثانيا في لائحة ترتيب بطولة ألمانيا، قبل ثلاث جولات عن إسدال الستار. وقد ضمن في تاريخ سابق خوضه لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2022-2023.