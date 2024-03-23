بن سبعيني يقترب من مغادرة فريقه

كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بن سبعيني اقترب كثيراً من مغادرة العملاق الألماني بعد موسم وحيد، وذلك بعد أن أعدّ المدير الرياضي للفريق سيباستيان كيل قائمة تضمّ 5 أسماء للخروج في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتضمّ القائمة، بالإضافة إلى رامي، كلاً من اللاعب الألماني الشاب يوسوفا موكوكو، صاحب الأصول الكاميرونية، وكذلك مهاجم منتخب ساحل العاج سيباستيان هالير، بالإضافة إلى اللاعب الدولي الألماني السابق إمري تشان، وكذلك النجم التركي صالح أوزكان. ويسعى بوروسيا دورتموند للتخفيض في نفقات الفريق، حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة لتقوية النادي في الموسم المقبل، بعد أن ابتعد خلال العام الحالي عن المنافسة على لقب البوندسليغا، فاسحاً المجال لبايرن ميونخ وباير ليفركوزن.