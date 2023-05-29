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رياضة

بن سبعيني يكمل إجراءات انتقاله إلى بوروسيا دورتموند

عمر سلامي
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بن سبعيني يكمل إجراءات انتقاله إلى بوروسيا دورتموند
ح.م
رامي بن سبعيني

أكمل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، إجراءات انتقاله إلى نادي بوروسيا دورتموند، في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقع رامي بن سبعيني على العقود وأكمل الكشف الطبي، وأصبح لاعبا جديدا في بوروسيا دورتموند عبر صفقة مجانية”.

وأضاف: “الصفقة حسمت، وسيصدر البيان الرسمي من بوروسيا دورتموند في وقت قريب”.

وكان بن سبعيني قد قرّر عدم تجديد عقده مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الذي ينتهي هذا الصيف.

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