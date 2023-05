بن سبعيني يكمل إجراءات انتقاله إلى بوروسيا دورتموند

أكمل الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، إجراءات انتقاله إلى نادي بوروسيا دورتموند، في صفقة انتقال حر، بداية من الموسم الجديد.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقع رامي بن سبعيني على العقود وأكمل الكشف الطبي، وأصبح لاعبا جديدا في بوروسيا دورتموند عبر صفقة مجانية”.

Ramy Bensebaini has signed documents and completed medical — he’s finally a new Borussia Dortmund player on free transfer from Gladbach. 🚨🟡⚫️ #BVB

Deal sealed, official statement to follow soon.

Bensebaini will replace Guerreiro who’s leaving the club as free agent. pic.twitter.com/1u4fTL4Y0k

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2023