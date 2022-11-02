بن سبعيني يماطل في تحديد مستقبله وقد يرحل هذا الشتاء

رغم إصرار إدارة فريقه على التجديد

يواصل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، التماطل في تحديد مستقبله مع فريقه باقتراب نهاية عقده رسميا هذا الصيف، الأمر الذي أثار حفيظة إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، التي تحاول منذ الموسم الماضي إقناع مدافع “الخضر” بالتجديد لتفادي رحيله مجانا الصيف المقبل.

وكان بن سبعيني قريبا من مغادرة بوروسيا مونشنغلادباخ خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن مغالاة إدارة النادي في مطالبها المالية حال دون تحقيق رغبته، وهو ما أثر كثيرا على ابن مدينة قسنطينة، ما جعله يقرر التحكم في مصيره هذا الموسم على اعتبار أن عقده ينتهي شهر جوان المقبل، وسيكون بذلك حرّا في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لمستقبله الكروي، لكنه بالمقابل لن يكون في صالح إدارة فريقه الألماني لأنه سيرحل في صفقة مجانية، ما جعل الأخيرة تتحرك في الفترة الماضية للخروج بأقل الأضرار من خلال بيع نجمها الجزائري خلال الميركاتو الشتوي.

وارتفعت أسهم الظهير الأيسر الجزائري بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة بعد المستويات القوية التي قدمها ضمن منافسات الدوري الألماني، وشارك رامي بن سبعيني في 96 مباراة في مختلف المناسبات مع غلادباخ، أسهم خلالها في 30 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، وتحدثت تقارير صحيفة ألمانية عن قيام إدارة بروسيا مونشنغلادباخ بعدة محاولات في الكواليس من أجل إقناع اللاعب بتمديد عقده لفترة إضافية لكن دون جدوى.

إلى ذلك، تتنافس العديد من الأندية على ضم المدافع الجزائري في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها نادي جوفنتوس وانتر ميلان الإيطاليين، فضلا عن نادي بوروسيا دورتموند الألماني الذي كان يريده منذ الصيف الماضي، ولا يستبعد أن يرحل مدافع نادي رين الفرنسي السابق إلى أحد هذه الأندية خلال الميركاتو الشتوي حتى لا يخسر غلادباخ نجمه الجزائري دون مقابل، وتبلغ القيمة السوقية لرامي بن سبعيني مبلغ 17 مليون يورو في بورصة “ترانسفير ماركت”، غير أن فريق مونشنغلادباخ قد يوافق على رحيله مقابل الحصول على مبلغ 10 ملايين يورو، لكن الخيار المثالي، حسب العديد من المصادر، بالنسبة لبن سبعيني هو البقاء إلى غاية الصيف المقبل والرحيل مجانا، الأمر الذي يتيح له التفاوض حول راتب سنوي جيّد أكبر بكثير مما يتحصل عليه النجم الجزائري مع غلادباخ.