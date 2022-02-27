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رياضة
يتجه نحو السقوط

بن سبعيني يواصل إهدار النقاط مع مانشغلادباخ

سمير حمزة
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بن سبعيني يواصل إهدار النقاط مع مانشغلادباخ

يواصل الدولي الجزائري رامي بن سيعيني إهدار النقاط رفقة فريقه مانشغلادباخ، مسجلا تعثرا آخر فوق ميدانه أمام نادي فولسبورغ، الذي فرض عليه التعادل (2ـ2) وكاد أن يعود بنقاط المباراة كاملة، وهذا خلال المباراة التي جمعتهما عشية السبت برسم الجولة 24 من الدوري الألماني الدرجة الأولى.

وقدّم رامي بن سبعيني الذي حافظ على مكانته الأساسية، مردودا جيدا، وحاول جاهدا منح الإضافة لفريقه في الهجوم، وساهم في التعادل الذي سجله فريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويتجه بوريسيا مانشغلادباخ تدريجيا نحو مغادرة “البندسليغا” والنزول للدرجة الثانية الألمانية، حيث تتعقّد وضعيته من جولة إلى أخرى، وهو مطالب بالاستفاقة سريعا للخروج من المنطقة الحمراء، حيث يحتل المركز 13 في الترتيب العام برصيد 27 نقطة، وبفارق خمس نقاط على أول المهددين بالسقوط نادي فولسبورغ الذي فرض عليه التعادل أول أمس.

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