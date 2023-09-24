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رياضة

بن سبعيني يواصل تألقه مع دورتموند

عمر سلامي
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بن سبعيني يواصل تألقه مع دورتموند
ح.م
رامي بن سبعيني

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مباراة كبيرة مع ناديه بوروسيا دورتموند أمام فولسبورغ.

وشارك بن سبعيني أساسيا في المباراة الني أنهاها دورتموند لصالحه بهدف دون رد.

ونال الدولي الجزائري علامة 8.1، في تقييم موقع “سوفا سكور” المختص في الإحصائيات، بفضل الأداء المميز الذي قدمه.

وحسب نفس الموقع فإن بن سبعيني قام بـ 123 لمسة للكرة وهو أعلى رقم في مباراة واحدة لظهير أيسر في “البوندسليغا” هذا الموسم.

كما منح الدولي الجزائري 88 تمريرة ناجحة وهو أيضا أعلى رقم لظهير أيسر في مباراة واحدة في “البوندسليغا” هذا الموسم.

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