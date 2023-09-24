بن سبعيني يواصل تألقه مع دورتموند

قدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مباراة كبيرة مع ناديه بوروسيا دورتموند أمام فولسبورغ.

وشارك بن سبعيني أساسيا في المباراة الني أنهاها دورتموند لصالحه بهدف دون رد.

ونال الدولي الجزائري علامة 8.1، في تقييم موقع “سوفا سكور” المختص في الإحصائيات، بفضل الأداء المميز الذي قدمه.

وحسب نفس الموقع فإن بن سبعيني قام بـ 123 لمسة للكرة وهو أعلى رقم في مباراة واحدة لظهير أيسر في “البوندسليغا” هذا الموسم.

رامي بن سبعيني🇩🇿 ضد فولسبورغ🇩🇪 🥇 قام ب 123 لمسة للكرة وهو أعلى رقم في مباراة واحدة لظهير أيسر في البوندسليجا هذا الموسم

🏅 منح 88 تمريرة ناجحة وهو أيضا أعلى رقم لظهير أيسر في مباراة واحدة في البوندسليجا هذا الموسم

📈 تحصل على 8,1 كتقييم سوفاسكور pic.twitter.com/QNmeCBx9Ne — SofascoreAR (@SofaScoreARB) September 23, 2023

كما منح الدولي الجزائري 88 تمريرة ناجحة وهو أيضا أعلى رقم لظهير أيسر في مباراة واحدة في “البوندسليغا” هذا الموسم.